Acertado com o Ceará, Bissoli figurou entre os artilheiros da Série A de 2022; veja números

Acertado com o Ceará para o restante da disputa da Série B, Guilherme Bissoli chega ao Vovô sob boas expectativas, sobretudo pelo ótimo desempenho recente que teve no Avaí, clube onde viveu a melhor fase da carreira. No Leão da Ilha, o jovem atacante figurou entre os principais artilheiros da elite nacional do último ano.

+ Ceará encaminha contratação do atacante Guilherme Bissoli



Pelo Leão de Santa Catarina, Bissoli balançou as redes 14 vezes na Série A, número que o fez ser o quarto maior goleador da competição, atrás apenas de Germán Cano (26), Pedro Raul (19) e Calleri (18). Nesta passagem pelo Avaí, inclusive, o atleta foi treinado por Eduardo Barroca, que atualmente comanda o Ceará.

Foi com Barroca, inclusive, que Bissoli viveu sua melhor fase. Ao todo, o treinador esteve à frente do Avaí por 26 rodadas da Série A, período em que o atacante anotou 12 tentos. A boa experiência do comandante com o jogador foi um fator relevante para o Ceará investir na contratação.

Dentre os 14 gols marcados, chama a atenção a eficiência de Bissoli nas cobranças de pênalti. Batedor oficial do Avaí em 2022, o atacante converteu todas as nove penalidades que bateu - sendo o melhor em aproveitamento da Série A neste quesito. Os outros cinco gols aconteceram de forma variada: cabeceio e finalizações com o pé.

Formação no São Paulo e início profissional no Athletico-PR

Com formação nas categorias de base do São Paulo, Bissoli começou a construir sua carreira profissional no Athletico-PR, quando foi contratado em 2020. O bom início no Furacão o fez ganhar espaço na equipe, chegando a ser utilizado como titular na Copa Libertadores daquela temporada. Com a camisa rubro-negra, foram nove gols e duas assistências.

Em 2021, Bissoli foi emprestado ao Cruzeiro, onde teve uma curta passagem, e retornou ao Athletico-PR para completar a temporada. Neste ano, mesmo após as boas atuações pelo Avaí, o atacante acabou sendo afastado por opção da comissão técnica do Furacão e não entrou em campo nenhuma vez. No dia a dia, precisou treinar separado do elenco principal.