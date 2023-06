Lateral-direito Luís Orejuela é oficializado como reforço do Ceará até abril de 2024

O atleta chega ao Vovô por empréstimo junto ao São Paulo. Ele é o primeiro reforço do clube cearense na janela de transferências do meio da temporada

A primeira contratação do Ceará na janela de transferências deste meio de ano já tem nome. Trata-se do lateral-direito colombiano Luís Orejuela, que foi oficializado como reforço do clube cearense na manhã desta quarta-feira, 21, através das redes sociais. O atleta pertence ao São Paulo e chega por empréstimo até abril de 2024.

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o Alvinegro de Porangabuçu pagará parte do salário do atleta de 27 anos, enquanto o Tricolor Paulista irá arcar com o restante. O time cearense ainda tratou de deixar claro que a negociação não envolveu atletas do elenco de Eduardo Barroca.

Orejuela, inclusive, já está na capital cearense. Nesta terça-feira, 20, o lateral-direito conheceu as instalações do Centro de Treinamento de Porangabuçu, onde realizou os primeiros testes físicos e exames.

Embora esteja apto fisicamente para estrear, o novo reforço do escrete preto-e-branco terá de aguardar até o dia 3 de julho - data em que a janela de transferências é oficialmente aberta - para ser regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ficar à disposição de Barroca. Até lá, o atleta irá treinar com o restante do elenco.

Na atual temporada, Orejuela estava sem espaço no elenco do São Paulo e disputou apenas oito partidas. Seu último jogo foi no dia 25 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, pela 3ª fase da Copa do Brasil.