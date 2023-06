Ceará encaminha contratação do atacante Guilherme Bissoli

O Ceará está próximo de concretizar a contratação de mais um reforço para o restante da temporada. Trata-se do atacante Guilherme Bissoli, que rescindiu nesta semana com o Athletico Paranaense. Livre no mercado, o jogador acerta últimos detalhes para assinar contrato com o Vovô até o fim de 2023, apurou o Esportes O POVO.

Bissoli chegou em 2020 ao Athletico e teve um início promissor no Rubro-Negro, chegando a ser titular na Libertadores. Ao todo foram 65 jogos, 16 gols e quatro assistências. Nesse tempo, foi emprestado para o Cruzeiro (2021) e Avaí (2022).

O atacante viveu um dos melhores momentos da carreira sob o comando de Eduardo Barroca no Avaí. Na última temporada, Bissoli chegou a ser um dos artilheiro do Brasileirão justamente com Barroca treinando o escrete catarinense. Pelo Leão da Ilha, balançou as redes 14 vezes em 32 partidas.