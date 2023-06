Próximo de acerto com o Ceará, Bissoli rescinde com Athletico-PR

Atacante de 25 anos encerrou seu vínculo com o Furacão e, com isso, o caminho fica livre para assinar com o Alvinegro de Porangabuçu

Após acertar a contratação do lateral-direito Orejuela, o Ceará está próximo de anunciar a chegada do atacante Guilherme Bissoli. O jogador, inclusive, rescindiu contrato com o Athletico Paranaense e as negociações estão avançadas. A informação foi dada inicialmente pelo Canal da Monique Vilela e confirmada pelo Esportes OPOVO.

Livre no mercado, o atleta chegará de forma definitiva ao Alvinegro de Porangabuçu sem custos aos cofres do clube. Bissoli tinha contrato com o Furacão até dezembro e, de qualquer forma, já poderia assinar pré-contrato com outra equipe.

Bissoli chegou em 2020 ao Athletico e teve um início promissor no Rubro-Negro, chegando a ser titular na Libertadores. Ao todo foram 65 jogos, 16 gols e quatro assistências. Nesse tempo, foi emprestado para o Cruzeiro (2021) e Avaí (2022).

Relação com Barroca

O esportista viveu um dos melhores momentos da carreira sob o comando de Eduardo Barroca no Avaí. Na última temporada, Bissoli chegou a ser um dos artilheiro do Brasileirão justamente com Barroca treinando o escrete catarinense.

Pelo Leão da Ilha, balançou as redes 14 vezes em 32 partidas.