Ceará acerta contratação de lateral-direito Orejuela, do São Paulo, por empréstimo

O atleta de 27 anos chega ao Alvinegro de Porangabuçu para disputar posição com Warley, Michel Macedo e Caíque Gonçalves, que frequentemente é improvisado no setor

Na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará está atento ao mercado da bola. A primeira contratação da janela de transferências deste meio de ano, inclusive, está próxima de ser oficializada. Trata-se do lateral-direito colombiano Orejuela, que pertence ao São Paulo e chega ao Vovô por empréstimo até o final da temporada.

O atleta de 27 anos possui vínculo com o Tricolor Paulista até março de 2025 e chega ao Alvinegro de Porangabuçu sem opção de compra. Os salários de Orejuela serão divididos entre as duas equipes.

Na atual temporada, o lateral retornou ao São Paulo após período emprestado ao Athletico-PR, mas não conquistou espaço e disputou apenas oito jogos, sem marcar gols ou assistências.

A janela de transferências do meio deste ano será iniciada no dia 3 de julho e permanecerá aberta até 2 de agosto. Portanto, Orejuela precisará esperar alguns dias para poder ser regularizado e estrear pelo Vovô.

Agora, com a chegada do novo reforço, as opções de Eduardo Barroca para a lateral-direita são três: Warley, Michel Macedo e Orejuela. Ainda existe a possibilidade de Caíque Gonçalves, que foi improvisado na posição durante a temporada.



