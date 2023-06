Bissoli segue Ceará no Instagram e torcida invade perfil do jogador na rede social

O atacante é alvo do Vovô no mercado e aumentou as especulações após seguir diversas páginas vinculadas ao clube de Porangabuçu no Instagram

Alvo do Ceará no mercado da bola, Guilherme Bissoli seguiu o perfil oficial do Vovô no Instagram, assim como outras páginas relacionadas ao clube alvinegro, e criou um verdadeiro alvoroço entre os torcedores do clube de Porangabuçu.

+ Ceará tenta empréstimo do atacante Guilherme Bissoli, do Athletico-PR



A atitude do atacante empolgou a torcida do Ceará, que invadiu o perfil do atleta com diversas mensagens positivas, como “vem ser feliz no vozão” e “vai ter muito sucesso no Alvinegro”. A ideia dos dirigentes do Vovô é de trazer Bissoli por empréstimo junto ao Athletico-PR, clube pelo qual o jogador está vinculado.

O Ceará tem encontrando, porém, certa resistência da diretoria do Furacão para que o negócio seja concretizado. Na primeira investida do Vovô, o clube paranaense respondeu de forma negativa, mas isso não fez o time cearense desistir e as conversas entre as partes seguem acontecendo.