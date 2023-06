Ceará espera aprimorar condicionamento físico dos atletas durante pausa de Data Fifa

Profissionais do clube detalham atividades de preparação física que serão realizadas com elenco alvinegro

A paralisação de jogos em função da data Fifa será importante para o Ceará. A comissão técnica de Eduardo Barroca terá tempo para ajustar erros, encontrar o equilíbrio entre as partidas como mandante e visitante, além de recuperar jogadores. Com isso, o departamento de preparação física do clube espera aproveitar a oportunidade para aprimorar o condicionamento dos atletas.



Responsável pela preparação física de campo do grupo alvinegro, Roberto Farias destacou que a ideia é otimizar os treinamentos visando aprimorar as condições físicas do grupo. “É importante a gente lembrar que essa parada não será só pra nossa equipe, os outros times também terão o mesmo tempo, o que temos que fazer é otimizar ao máximo nosso tempo de treinos para deixar o grupo em condições ainda melhores”, disse ao site oficial do clube.



“Desde que o Barroca chegou, essa será a nossa oitava semana de treinos, só que a primeira com mais tempo livre para aprimorar mais a parte física, antes a gente vinha trabalhando muito com foco na recuperação deles”, completou o profissional.



Com o intuito de mitigar problemas físicos, Eduardo Ballalai, que comanda os trabalhos de força, pontuou que o Brasileirão é um campeonato longo e que exige muito da questão física dos atletas. O profissional ressaltou a importância do cuidado com o controle de cargas neste momento da temporada.

“A gente vem tendo um cuidado com o controle das cargas para não ter surpresas indesejadas. A Série B é um campeonato que exige muito do físico dos atletas e essa nossa intenção nessa parada, trabalhar ainda mais essas valências com eles”, afirmou.



Após dois dias de folga, o Alvinegro se reapresentou no CT de Porangabuçu na última terça-feira, 13, para iniciar a preparação aos próximos duelos. O Vovô só volta a campo no dia 25 de junho, às 15h30min, diante do Sampaio Corrêa, pela 13ª rodada da Segundona.



Na primeira semana livre, os jogadores terão um total de cinco sessões de treinamentos, divididos entre terça e sexta-feira, 16, todos no período da tarde. No sábado, 17, o grupo treinará pela manhã, enquanto o domingo, 18, será reservado para descanso e controle de carga.

Tempo para ajustar os erros



O período sem jogos será determinante para o Ceará encontrar equilíbrio entre as campanhas dentro e fora de casa. Se por um lado o time é o melhor visitante da Série B, por outro é o terceiro pior mandante na competição. Ao lado do CRB e Avaí, o escrete preto-e-branco acumula 33% de aproveitamento atuando em seus domínios.



Barroca terá ainda a missão de fazer ajustes de esquema tático e corrigir, principalmente, o setor defensivo, que vem deixando a desejar. O Vovô é o clube da Segunda Divisão que mais sofreu gols como mandante na atual edição da Série B. Em seis jogos nesta condição, o Alvinegro do Porangabuçu foi vazado 11 vezes. Ao todo, foram 16 tentos sofridos, sendo a quinta pior defesa junto com Tombense e Chapecoense.