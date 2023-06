Willian Formiga inicia processo de transição no Ceará

De fora desde o dia 3 de maio, o lateral-esquerdo Willian Formiga, do Ceará, iniciou processo de transição para poder retornar aos gramados. A última vez que o jogador esteve em campo foi ainda no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, quando o Alvinegro de Porangabuçu foi campeão do torneio.

Naquela oportunidade, o atleta foi substituído ainda no primeiro tempo. Após o duelo, foi divulgado que se tratava de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Desde então, já são nove jogos como desfalque.

A presença de Formiga ainda não é certa para a partida contra o Sampaio Corrêa, no domingo, 25, quando a equipe joga pela Série B após período de pausa por conta da data Fifa.

Problemas no setor

A contusão de Willian Formiga tem gerado uma dor de cabeça para Eduardo Barroca. O substituto natural do camisa 22 é Danilo Barcelos. No entanto, o defensor não vem agradando o torcedor.

Porém, o treinador alvinegro já defendeu Danilo e revelou que sempre teve vontade de trabalhar com ele: “É um jogador com diversas passagens em equipes grandes, eu mesmo em outros clubes sempre desejei trabalhar com ele”, admitiu Barroca.