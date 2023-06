Melhor visitante da Série B, Ceará disputará três dos próximos cinco jogos fora de casa

Com a data Fifa, o Ceará terá 13 dias para se preparar para o próximo jogo. O Alvinegro de Porangabuçu só irá voltar a campo no dia 25 de junho, quando enfrenta o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela 13ª rodada da Série B. O embate dá abertura a uma boa sequência de jogos que o Vovô terá como visitante. Três das próximas cinco partidas da equipe irão ocorrer fora de casa.

Após o jogo contra o Sampaio, o time comandado por Barroca receberá o Avaí na Arena Castelão no dia 28, às 19 horas. Em seguida, o grupo vai até a Ilha do Retiro medir forças com o Sport, no dia 02 de julho, às 18 horas.

Depois, a equipe volta para Fortaleza, para receber o Botafogo-SP no dia 07 de julho, às 21h30min, na Arena Castelão. A sequência termina no estádio José Maria de Campos, diante do Mirassol, em São Paulo, no dia 16 de julho, às 15h30min, pela 17ª rodada da Série B.



Próximos jogos do Ceará

Sampaio Corrêa x Ceará : 25/06 - 15h30min - Estádio Castelão (MA)

: 25/06 - 15h30min - Estádio Castelão (MA) Ceará x Avaí: 28/06 - 19h - Arena Castelão (CE)

x Avaí: 28/06 - 19h - Arena Castelão (CE) Sport x Ceará : 02/07 - 18h - Ilha do Retiro (PE)

: 02/07 - 18h - Ilha do Retiro (PE) Ceará x Botafogo-SP: 07/07 - 21h30min - Arena Castelão (CE)

x Botafogo-SP: 07/07 - 21h30min - Arena Castelão (CE) Mirassol x Ceará: 16/07 - 15h30min - Estádio José Maria de Campos (SP)

Boa sequência como visitante

O Ceará vive hoje uma ótima sequência jogando fora de casa. Nas seis partidas que o Alvinegro fez como visitante na Série B, o time somou quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, lá na primeira rodada do certame. Nesses jogos, foram marcados 10 gols e tomados cinco.

O Vovô está entre os melhores visitantes com 72,2% de aproveitamento ao lado de Vitória e Novorizontino.