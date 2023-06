Após dois dias de folga, elenco do Ceará se reapresenta no CT de Porangabuçu

Com jogo para disputar apenas no dia 25 de junho, o elenco alvinegro terá um longo tempo apenas para treinamentos

Por conta da data Fifa, o Ceará só volta a campo no dia 25 de junho, quando enfrenta o Sampaio Corrêa-MA, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o elenco alvinegro só teve dois de folga e já retomou as atividades no CT de Porangabuçu nesta terça-feira, 13.

O técnico da equipe, Eduardo Barroca, comandou treinamento com portões fechados, onde dois grupos foram separados e realizaram trabalhos com dois toques em campo reduzido.

O lateral-direito Michel Macedo foi a grande surpresa da tarde. O jogador estava se recuperando de um estiramento muscular na coxa esquerda, mas já foi reintegrado ao restante do grupo.

Tempo para apagar a última impressão

No último sábado, 10, o torcedor do Vovô que foi ao Castelão saiu decepcionado, afinal, o escrete preto-e-branco foi derrotado por 3 a 1 para o CRB e deixou escapar uma oportunidade de poder se aproximar - ou até entrar - no G-4.

Agora, com um tempo longo para treino, Barroca terá a missão de fazer ajustes de esquema tático e ajustar, em especial, a defesa, que vem deixando a desejar nos confrontos do Alvinegro de Porangabuçu, sendo uma das mais vazadas da Segunda Divisão, com 16 gols sofridos.