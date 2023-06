Ceará prepara defesa para julgamento por confusão na final da Copa do Nordeste

Nesta sexta-feira, 13, ocorrerá o julgamento onde será definida as punições por conta da briga nas arquibancadas da Arena Castelão na decisão da Copa do Nordeste. Para se isentar de possíveis penas, o Alvinegro de Porangabuçu prepara uma defesa baseada em quatro estratégias, de acordo com apuração do repórter Horácio Neto, da Rádio OPOVO CBN.

Essa audiência irá acontecer pois, no jogo de ida da final da competição regional, realizado no dia 19 de abril, torcedores de Ceará e Sport entraram em conflito logo após o gol contra de David Ricardo, do Vovô, que diminuiu, naquele momento, o placar da partida que acabaria em 2 a 1.

Sobre o assunto Chay diz que Ceará evoluiu como grupo com Barroca e cita diferença para Morínigo

Melhor visitante da Série B, Ceará disputará três dos próximos cinco jogos fora de casa

Ceará é o time que mais sofreu gols como mandante na Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira as estratégias do Vovô

Vídeo da arquibancada no momento do gol do Sport

Vídeo da torcida do Sport admitindo ter iniciado o conflito

TCOs (Termo Circunstanciado de Ocorrência) que identificaram quem deu início;

Testemunha não divulgada

Relembre a situação

Ceará e Sport iniciaram a disputa do título da Copa do Nordeste no dia 16 de abril. O jogo encerrou em 2 a 1, mas o que chamou atenção foi o pós-gol do Rubro-Negro. A torcida do Sport, localizada no setor Superior Sul, arremessou cadeiras em direção à Inferior Sul, onde havia uma boa parcela de alvinegros, que acabaram revidando e a confusão se iniciou.