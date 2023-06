Chay diz que Ceará evoluiu como grupo com Barroca e cita diferença para Morínigo

O momento de ascensão de Chay com a camisa do Ceará vai de encontro com a chegada de Eduardo Barroca no clube. O treinador resgatou a confiança do meia e o bancou como titular na remodelação tática da equipe, tornando-o um dos principais destaques individuais do Vovô na sequência recente de jogos da equipe na Série B.

Em entrevista coletiva, o meia não poupou elogios ao treinador, disse que ele é um cara que “abraça o grupo” e que não individualiza os eventuais erros cometidos pelos atletas durante os jogos.

“Ele passa realmente muita confiança pra gente fazer. Tudo que ele pede nos treinamentos, no dia a dia, ele é um cara que abraça o grupo. Quando a gente vem de resultados adversos ele passa o que estamos errando, mas não aponta os erros de ‘a, você está errado, a culpa é sua’, não, a culpa é do grupo. Somos um grupo, quando vence, vence todos, quando perdemos, perdemos todos. Ele preza bastante por isso, essa união. Um cara sensacional”, contou.

Chay e Barroca quase chegaram a trabalhar juntos no Botafogo, mas o encontro entre os dois aconteceu mesmo no Ceará. Em sua fala, o jogador disse que tem visto críticas em relação ao trabalho do treinador, mas que os números recentes conquistados pelo time apontam para um viés diferente, de que o trabalho está sendo bem feito.

“Por incrível que pareça, as pessoas acham que a gente já trabalhou juntos (antes do Ceará), mas nunca trabalhamos. Quando ele saiu do Botafogo, eu acho que logo em seguida cheguei. Nunca trabalhamos juntos, mas tivemos uma troca muito bacana. Pessoas próximas a nós que falavam super bem dele e creio que também falavam bem de mim como pessoa. É um cara sensacional, que tem ajudado bastante a gente aqui. Os números mostram isso. Vejo bastante crítica em relação ao trabalho que tem sido feito, mas é futebol. Futebol tem percalços, às vezes vamos perder e não jogar tão bem, mas se vê a evolução que o grupo teve”, disse.

As diferenças entre Barroca e Morínigo

E sobre evolução, Chay fez questão de relembrar a passagem de Morínigo e elogiá-lo, mas não deixou de apontar diferenças entre os dois trabalhos. Segundo o meia, com o paraguaio, o Alvinegro era um time que dependia muito mais da questão individual, enquanto que com Barroca há um maior poder coletivo de jogo.

“Respeito máximo ao Gustavo (Morínigo) que passou aqui e fez excelente trabalho, mas a gente tem evoluído bastante como grupo. Antes a gente contava muito com a individualidade, hoje temos um grupo atacando mais compacto, defendendo mais compacto, e isso é mérito dele (Barroca) por prezar a união do grupo”, explicou.