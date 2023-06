Chay explica o que pensou antes de gol olímpico e diz que foi uma "sacada" de Barroca

O meia do Vovô explicou que Barroca e outro membro da comissão técnica o instruíram a forçar batidas fechadas, já que o sistema defensivo do CRB estava levando vantagem nas bolas aéreas abertas

Apesar da derrota por 3 a 1 para o CRB, a boa atuação de Chay pelo Ceará chamou a atenção. Titular absoluto desde que Barroca assumiu o comando técnico, o meia-atacante tem se destacado positivamente e protagonizou um lance emblemático contra o clube alagoano: um lindo gol olímpico.

Em entrevista coletiva, o jogador brincou ao atribuir “50% de sorte e 50% de competência” no lance e relembrou que a batida mais fechada partiu de um pedido da beira do campo.

“Vamos botar 50/50, né? (risos). Já fiz alguns assim, mas fazia tempo que não fazia. Foi uma sacada do barroca e do felipe. eles identificaram que nos cruzamentos abertos, a zaga do CRB estava tendo superioridade. E aí ele falou para eu ir bater fechado, então pensei 'pô, vou bater bem fechado em direção ao gol, se alguém raspar, já atrapalha o goleiro, e se ninguém tocar, ela entra’. Então esse foi mais ou menos o meu pensamento na hora de bater na bola. Bati bem, realmente foi muito fechado, dificultou para o Diogo, e deu certo sair o gol”, explicou.

Apesar do belo gol, Chay, que ainda chegou a marcar um segundo tento na partida — este anulado pelo VAR —, não conseguiu evitar a derrota do Vovô, a quarta da equipe como mandante na Série B. Sobre o tema, o meia ressaltou que esses dias de paralisação pela Data Fifa serão importantes para aprimorar alguns aspectos, sobretudo em relação ao desempenho dentro de casa.

“São dias importantes pra gente poder aprimorar algumas coisas. Estamos sofrendo um pouco com os resultados em casa, porque ao meu ver os adversários vêm esperando nosso time e levamos muitos gols de contra-ataque. Então durante esse tempo vamos poder aprimorar muita coisa, vai ser importante para o grupo todo”, contou.