Ceará empata com Atlético-MG e soma 1° ponto na última rodada do Brasileirão Feminino A1

Alvinegras se despedem da primeira divisão do certame nacional com apenas um ponto, que foi somado nesta segunda-feira, 12, em Itaitinga, após empate em 1 a 1 contra o Galo

O Ceará se despediu do Brasileirão Feminino A1 de 2023 somando seu primeiro ponto na competição nacional após 15 rodadas. Na tarde desta segunda-feira, 12, a equipe alvinegra empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, em partida realizada no CT Luís Campos, em Itaitinga. Os gols ocorreram no segundo tempo.

Aos 21 minutos, Pavi colocou a equipe mineira na frente do placar. Já os 36 minutos, Amália deixou tudo igual para as Alvinegras. Apesar do ponto somado, a equipe já estava matematicamente rebaixada, não podendo sequer sair da lanterna da competição.

Agora, o Vovô deve concentrar suas forças na disputa do Campeonato Cearense da modalidade, que deve ocorrer no segundo semestre do ano. Em 2024, o time comandado por David Lopes irá disputar o Brasileirão Feminino A2.

