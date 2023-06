"Se isso se caracteriza puxão, eu sou um hipopótamo", ironiza Chay sobre anulação de gol

Meia-atacante do Ceará protestou contra a anulação do gol diante do CRB através das redes sociais. O tento, marcado pelo jogador, empataria a partida

O meia-atacante Chay, do Ceará, ironizou a falta marcada no lance do seu gol que empataria o jogo contra o CRB em 2 a 2, no último sábado, 10. Na ocasião, o VAR, comandado por Bráulio da Silva Machado (FIFA), apontou irregularidade, um puxão de Pedrinho no defensor do Galo antes da assistência para o camisa 14.

Por isso, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou falta e anulou o gol. Nas redes sociais, Chay protestou contra a marcação e ironizou.

"Se isso se caracteriza puxão, eu sou um hipopótamo", escreveu o meia no Twitter.

Depois do lance, o CRB ainda ampliou o placar para 3 a 1. O revés foi o quarto em seis jogos como mandante do Ceará na segunda divisão. Ao todo, são apenas duas vitórias, o que leva o time a ter apenas 33% de aproveitamento atuando em casa. Além disso, são onze gols sofridos e cinco marcados.

Após doze rodadas, o Vovô ocupa a sétima colocação na tabela de classificação da Série B. No total, são 19 pontos somados em 36 disputados.



Confira os jogos do Ceará em casa na Série B:

Ceará 0x3 Guarani

Ceará 0x2 Vitória

Ceará 2x0 Tombense

Ceará 0x3 Novorizontino

Ceará 2x0 Chapecoense

Ceará 1x3 CRB