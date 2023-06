Após casos de manipulação, Ceará cria manual para os atletas; entenda

Alvinegro de Porangabuçu foi um dos clubes brasileiros afetados por esse tipo de conduta antidesportiva no futebol

Com o objetivo de evitar que casos de manipulação em jogos de futebol voltem a acontecer, o Ceará lançou, nesta terça-feira, 13, um Manual de Conduta para os atletas alvinegros. Em entrevista exclusiva ao Esportes OPOVO, o presidente do Vovô, João Paulo, já havia adiantado que o documento seria criado.

“Tivemos uma conversa com o elenco, pedimos ao Jurídico para fazer uma cartilha. A gente conversou de forma breve para explicar. Não sabemos como ser a punição, mas deve acontecer até para moralizar. Tem que existir punição, atletas ficarem um ano, dois anos parados por conta disso. Jogador tem que pensar bem para acabar aceitando uma situação dessa”, afirmou o mandatário ao Esportes OPOVO.

No material divulgado, o clube chama atenção para alguns fatores, como por exemplo, os riscos que os esportistas correm ao serem coagidos à práticas antidesportivas. Além disso. temas como combate ao assédio, abusos no futebol e racismo, e como proceder em situação de doping são expostos no “Entrando em Campo”.



Confira algumas dicas que o Ceará forneceu ao seus jogadores

Para se manter longe dos problemas

Evite acumular dívidas de qualquer natureza que possam torná-lo vulnerável.

Não permita que indivíduos próximos à você façam apostas em suas partidas ou no seu esporte.

Evite compartilhar informações confidenciais com indivíduos que não fazem parte do seu clube.

Se manter seguro e respeitado



Esteja ciente de seus direitos e obrigações. Informe-se sobre as manifestações de assédio e abuso sexual.

Não coaja ou incentive um atleta a participar de comportamentos sexuais.

Cultive um ambiente de diversão saudável com a sua equipe e treinadores dentro de limites apropriados e sensatos.

Evitar suspensão por doping

Jamais contribua para a fraude de competições esportivas. Informe tudo o que ingeriu ou lhe foi ministrado nos formulários de controle de doping

Procure conhecer e estudar sempre o que dizem as normas que falam sobre dopagem

Valorize o jogo limpo acima de tudo. Lembre-se, você é praticamente o único responsável por suas escolhas e atitudes.