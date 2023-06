Ex-Ceará, Tiago Nunes é convocado para prestar depoimento na CPI das Apostas Esportivas

Solicitação de convocação é do deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE), que acredita que ex-treinador alvinegro poderá contribuir com as investigações

Técnico do Ceará entre os anos de 2021 e 2022, Tiago Nunes foi convocado a prestar depoimento na CPI das Apostas Esportivas. O requerimento de convocação do treinador foi apresentado pelo deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) nesta terça-feira, 6, na Câmara dos Deputados.

A ideia é que o antigo técnico do Vovô possa conceder informações sobre fatos relacionados às manipulações em jogos. Tais ações são hoje investigadas pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás.

Tiago Nunes iniciou a temporada 2022 no Alvinegro, mas não chegou a treinar a equipe no Brasileirão Série A daquele ano, que tem partidas como alvo da investigação. O treinador foi demitido do Vovô após eliminação na Copa do Nordeste, em março.

Parlamentar responsável pela convocação, Danilo Forte acredita que o ex-treinador alvinegro poderá contribuir com as investigações. “Se mostra necessário ouvir as informações do ex-técnico que contribuirá substancialmente para o desenvolvimento dos trabalhos desta CPI”, pontuou o deputado.

Tiago Nunes já falou sobre cartões tomados pelo Ceará

Em agosto de 2022, o técnico Tiago Nunes, já fora do Ceará, falou sobre a postura dos jogadores do time com relação aos cartões, mas por outro âmbito. Em entrevista ao Flow Sport Club, podcast sobre esportes, o comandante criticou o jogo “Cartola FC”, e revelou que um dos jogadores do Alvinegro de Porangabuçu evitava fazer faltas para não perder pontos no jogo.

“Hoje, o que nos mata é o tal do Cartola. Isso é uma bobagem. Eu tinha um jogador no Ceará, não vou falar o nome, que é brincadeira. O cara não fazia falta no jogo porque perdia ponto no Cartola. É brincadeira”, disse Nunes à época.