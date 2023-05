Ex-Ceará, Richard e Nino Paraíba são citados em investigação de manipulação na Série A 2022

O Ministério Público de Goiás ofereceu denúncia contra atletas por manipulação de cartões na Série A 2022 na última segunda-feira, 8, mas outros jogadores são investigados na Operação Penalidade Máxima II. De acordo com reportagem divulgada pela Itatiaia, os atletas Richard Coelho e Nino Paraíba, à época no Ceará, também foram citados na operação.

Os atletas não foram denunciados formalmente até o momento, mas há até mesmo capturas de tela de supostas conversas dos jogadores com outros participantes do esquema.

No caso de Richard Coelho, as conversas obtidas pelo Ministério Público mostram um diálogo entre o atleta e o aliciador em que o volante ressalta fidelidade ao grupo alvo da investigação. O atual jogador do Cruzeiro afirma ainda que chegou a receber contato de outras partes, mas que estaria "fechado" com o interlocutor.

"Manda provar a caminhada que fechei com alguém. (...) Durante a semana veio uns três nego querendo fechar algo comigo e não fecho com ninguém a não ser você, sou papo reto, bagulho não é brincadeira (sic)", teria escrito o jogador em diálogo anexado ao processo pelo MP-GO.

No caso de Nino Paraíba, as conversas interceptadas pelo MP-GO mostram que o atleta foi sondado para saber se poderia ser punido em um jogo em específico. Apesar da má qualidade da imagem, a conversa mostra uma suposta resposta do atleta, que teria dito: "Qual foi a vez que eu fiz e não tomei?".

Em nota, o Ceará se manifestou afirmando que não foi notificado por qualquer investigação, mas que está à disposição das autoridades para esclarecimento. Nas reportagens que apresentam a denúncia do MP-GO aos jogadores, não há qualquer prova ou citação de participação dos times que os atletas defendiam.

Suposta conversa de Nino Paraíba divulgada pela Itatiaia em citação em esquema de manipulação na Série A 2022. Crédito: Reprodução/Itatiaia

Números de cartões de Richard e Nino na Série A 2022

De acordo com levantamento do oGol, Richard Coelho tomou tomado 12 cartões amarelos nos 30 jogos que atuou com a camisa do Ceará na Série A do ano passado. Já Nino Paraíba, que atuou em 33 partidas, foi advertido com o cartão amarelo 11 vezes no Brasileirão.

O volante tem contrato com o Alvinegro até o final de 2024 e foi emprestado à Raposa para a temporada 2023, enquanto o lateral-direito deixou o Vovô ao final do ano passado e se transferiu para o América-MG.

Versão do Ceará e dos jogadores

O comunicado do Alvinegro diz: "O Ceará Sporting Club ainda não foi notificado de quaisquer andamentos das investigações noticiadas, mas está à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos e auxílios".

O Esportes O POVO entrou em contato com a assessoria de imprensa de Richard Coelho e com os empresários de Nino Paraíba, mas não obteve resposta até o momento. Caso as partes se manifestem, esta matéria será atualizada.