CBF altera horário de jogo entre Ceará e CRB, pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo, 4, uma alteração no horário do duelo entre Ceará x CRB, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida ocorre no próximo sábado, 10, agora às 19h30min. Anteriormente, o jogo estava marcado para 18h15min.

A mudança ocorre por solicitação da Globo, que possui os direitos de transmissão do embate. Antes desse duelo, o Vovô entra em campo na terça-feira, 6, às 21h30min, quando enfrenta o Atlético-GO pela 11ª rodada do certame nacional.

A equipe comandada por Eduardo Barroca chega para os dois jogos após vencer a Chapecoense por 2 a 0 na 10ª rodada. O Alvinegro de Porangabuçu venceu quatro dos últimos cinco jogos que disputou na Série B.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine