Ceará bate recorde de público na Série B de 2023 com vitória no dia do aniversário

O Ceará voltou a jogar para a sua torcida geral, no dia do aniversário de 109 anos, e a massa alvinegra não decepcionou. Além da festa feita na arquibancada, um novo recorde de público na Série B de 2023 foi batido.

Na noite desta sexta-feira, 2, com a partida contra a Chapecoense começando às 19 horas, a torcida alvinegra compareceu em peso, com 41.157 pessoas registradas. O público presente empurrou o Vovô para uma importante vitória no placar de 2 a 0.

O recorde anterior da atual Série B também era do Vovô. No jogo passado, contra o Novorizontino-SP, 37.545 torcedores, dentre eles mulheres, crianças e pessoas com deficiências, o Alvinegro já havia atingido, com folga, o primeiro lugar do ranking.

Atrás das duas partidas do Ceará, contra Chape e Novorizontino, está o duelo entre Vitória e Atlético-GO, com 27.415 torcedores.

Renda

Os mais de 41 torcedores que foram ao estádio acompanhar Ceará 2x0 Chapecoense renderam ao Ceará o valor bruto de R$ 375.351,00. Com o pagamento das despesas, sobrou líquido para o Vovô a quantia de R$ 96.014,05