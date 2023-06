Ceará realiza treino antes da viagem para jogo contra Atlético-GO; veja programação

Alvinegro fez atividade na manhã deste domingo, 4, antes do embarque para Goiânia. Vovô terá quatro desfalques diante do Dragão, na terça-feira, 6

Depois da vitória sobre a Chapecoense no dia do aniversário de 109 anos, na última sexta-feira, 2, o Ceará se reapresentou na manhã deste domingo, 4, em Porangabuçu, de olho no próximo compromisso pela Série B, diante do Atlético-GO, e realizou a única atividade em Fortaleza antes do embarque para Goiânia.

Os atletas titulares no triunfo por 2 a 0 sobre o Verdão do Oeste fizeram trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco participou de treino tático e trabalho de finalizações. Ao final da atividade, os jogadores relacionados para enfrentar o Dragão seguiram para o Aeroporto Pinto Martins.

O técnico Eduardo Barroca não poderá contar com os volantes Caíque, Richardson e Willian Maranhão e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, todos suspensos. O time titular, portanto, terá ao menos quatro mudanças: nas duas laterais e no meio-campo.

A delegação alvinegra embarca às 12h40min para São Paulo, onde chegará às 16h15min. De lá, o Vovô segue para o Centro-Oeste, com chegada prevista para as 18h35min. Na segunda-feira, 5, o último treino antes do jogo será às 16 horas, no CT do Goiás.

Ceará e Atlético-GO se enfrentam na próxima terça-feira, 6, às 21h30min, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 11ª rodada da Série B. As duas equipes têm os mesmos 16 pontos e estão vizinhas na tabela de classificação, com o Alvinegro levando vantagem pelo número de vitórias (5 a 4).