Ceará tem quatro jogadores suspensos para duelo contra o Atlético-GO; saiba quem são

O Ceará conquistou uma importante vitória sobre a Chapecoense na noite desta sexta-feira, 2, com recorde de público da Série B e aniversário do clube, mas as comemorações não poderão se estender muito, já que a equipe tem um novo compromisso na terça-feira, 6, diante do Atlético-GO, fora de casa. Para o duelo, Barroca terá quatro ausências por suspensão.

Richardson, Maranhão e Barcelos foram advertidos com um amarelo, completando assim a série de três advertências. Caíque, expulso, também fica de fora do jogo em Goiânia. Todos os quatro atletas são titulares da equipe comandada por Barroca.

Além do quarteto, outros jogadores receberam cartão amarelo contra a Chapecoense: Richard, Guilherme Castilho (pendurado), Vitor Gabriel (pendurado) e Léo Santos.