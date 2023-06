Barroca exalta jogadores após vitória do Ceará: "Compromisso com o jogo coletivo"

Ceará venceu a Chapecoense por 2 a 0 e subiu para a sétima colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Para treinador do Alvinegro, equipe tem mostrado evolução, principalmente defensiva

O Ceará alcançou sua quinta vitória na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Na noite dessa sexta-feira, 2 de junho, a equipe superou a Chapecoense por 2 a 0 em partida realizada na Arena Castelão. Para o técnico Eduardo Barroca, o alvinegro tem apresentado evolução no torneio, principalmente no desempenho de seu setor defensivo.

Durante coletiva de imprensa após a partida, válida pela 10º rodada da competição, o treinador celebrou a força de sua defesa. “A gente não tomou gol, então fica claro uma evolução defensiva da equipe. Estou muito orgulhoso dos jogadores, daquilo que a gente está combinando de fazer e o que eles estão se propondo”, afirmou.

Barroca comentou também sobre as baixas que terá de lidar na próxima partida, que acontece na terça-feira, 6, contra o Atlético-GO, em Goiás. “Eu não lamento ausências, porque eu trabalho com todos os jogadores para que eles tenham essa oportunidade”, afirmou, parabenizando o esforço da direção do Vovô para a montagem do elenco.

Em dez partidas na Série B, o Ceará já soma 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, com aproveitamento de 53% na competição. Das vitórias alcançadas pelo Alvinegro, quatro aconteceram somente nos últimos cinco jogos.

“Eu acho que os resultados são expressivos. Você conseguir quatro vitórias em cinco jogos é um aproveitamento altíssimo. Nos momentos que a gente teve dificuldade de imposição técnica, a gente compensou com outras coisas, com competitividade, organização defensiva, bola parada defensiva forte, coletividade e outros pontos que são muito importantes também”, sinalizou ainda Barroca.

Atualmente, o Ceará está na sétima colocação, mas pode perder uma posição em caso de vitória do Guarani, que entra em campo na tarde deste domingo, 4.