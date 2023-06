Em alta, Ceará cola no G-4 após quatro vitórias em cinco jogos na Série B

O Vovô está a quatro pontos da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro no próximo ano. Para encostar de vez no G4, terá que superar a ausência de quatro titulares diante do Atlético-GO, na próxima rodada

O Ceará está vivendo um momento de alta na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Após a vitória por 2 a 0 diante da Chapecoense, na noite de sexta-feira, 2 de junho, o Vovô colou de vez na parte de cima da tabela da competição. Com 16 pontos no torneio, a equipe treinada por Eduardo Barroca conquistou seu quarto triunfo nas últimas cinco partidas disputadas.

Em dez rodadas já realizadas na Série B deste ano, o Alvinegro de Porangabussu soma 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Seu aproveitamento geral é de 53%, o qual lhe deixa quatro pontos da zona de classificação para a elite do Brasileirão de 2024.

Para o técnico Barroca, os últimos resultados alcançados pelo Vovô devem ser celebrados, afinal de contas são quatro vitórias em cinco jogos – venceu Chapecoense, Londrina (3 a 1), Criciúma (2 a 1) e Tombense (2 a 0). A única derrota nesse período foi para o Novorizontino, por 3 a 0.

“Eu acho que esses resultados são expressivos. Você conseguir quatro vitórias em cinco jogos é um aproveitamento altíssimo. Nos momentos de dificuldade de imposição técnica, a gente compensou com outras coisas: competitividade, organização defensiva, bola parada defensiva forte, coletividade e outros pontos que são muito importantes também”, afirmou o comandante.

Apesar da conjuntura positiva, a equipe cearense ainda precisa encontrar maior equilíbrio entre os setores ofensivo e defensivo. Na competição, já são 13 gols sofridos frente a 11 marcados, ficando com um saldo negativo de três gols. Mas levando em consideração só suas últimas cinco partidas, são nove gols assinalados e cinco sofridos – a média é de quase dois gols marcados e um gol sofrido por jogo.

Para seguir nessa pegada, Eduardo Barroca terá uma grande dor de cabeça. Isso porque conta com quatro desfalques certos para a próxima rodada, diante do Atlético Goianiense, adversário direto na tabela. Richardson, William Maranhão e Danilo Barcelos estão suspensos por terem recebido três cartões amarelos, enquanto Caíque fica de fora por ter sido expulso contra a Chape.

Mesmo com as ausências, o treinador alvinegro disse que não iria lamentar, uma vez que gosta de trabalhar com todos os atletas disponíveis no plantel. “Eu acho que está aí a importância do time que o Ceará montou, do esforço da direção em montar um elenco qualificado e da confiança em todos os jogadores”, completou Barroca.

A partida contra o Atlético-GO acontece na terça-feira, 6 de junho, às 21h30min. Realizado no estádio Antônio Accioly, o duelo terá transmissão da Rádio O POVO CBN.