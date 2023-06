Ceará supera Chapecoense por 2 a 0 pela Série B e conquista vitória no dia do aniversário

Com mais de 15 minutos de acréscimos no segundo tempo e muita tensão, o Vovô superou a Chape e chegou aos 16 pontos na tabela de classificação

Aniversariante do dia, o Ceará celebrou os 109 anos de vida com uma importante — e difícil — vitória por 2 a 0 contra a Chapecoense, com gols de Jean Carlos e Vitor Gabriel, conquistada sob momentos de tensão dentro de campo e uma linda festa fora dela proporcionada por mais de 41 mil alvinegros na arquibancada da Arena Castelão. Com o resultado obtido na noite desta sexta-feira, 2, o Vovô chegou a 16 pontos e agora soma cinco vitórias no certame.

O Ceará não terá muito tempo para comemorar a vitória e se recuperar fisicamente do desgaste proporcionado pela intensidade do duelo, já que a equipe volta a campo na terça-feira, 6, desta vez fora de casa, em Goiânia, contra o Atlético-GO, em confronto direto de duas equipes que almejam o G-4 da Segundona do Brasileirão.

O jogo

Empurrado pela ótima presença de público, o Ceará iniciou a partida assumindo uma postura que já era esperada: de ser protagonista. Organizado, o Vovô manteve a posse de bola sob seu controle — 58% no primeiro tempo — e dominou por completo as ações, ditando assim o ritmo do jogo. A Chapecoense, pouco efetiva na proposta de transição em velocidade, sobretudo por méritos do Alvinegro, ficou acuada em seu campo de defesa.

Com paciência para trocar passes, o escrete preto-e-branco articulou jogadas interessantes no último terço, a maioria pelo lado direito, onde Chay e Erick conseguiram levar vantagem em praticamente todos os duelos contra os jogadores catarinenses. Diante da pressão imposta pelo estilo de jogo do Vovô, o embate tornou-se ataque contra defesa, indicando que um gol alvinegro poderia acontecer em breve.

E aconteceu. Em uma falta na intermediária, aos 29 minutos, Jean Carlos resolveu tomar para si a responsabilidade pela cobrança e não desperdiçou. Com categoria, o meio-campista bateu firme, por cima da barreira, e acertou o ângulo do goleiro João Paulo, que até tentou, mas não teve chances de evitar o belo tento do camisa 10 do Ceará, o sexto dele na temporada.

O gol “incendiou” a torcida na arquibancada e fez jus ao desempenho do Vovô. Na etapa inicial, a equipe comandada por Barroca trocou 190 passes, com 91% de taxa de acerto, finalizou sete vezes, sendo quatro na direção correta do gol, e cruzou 12 bolas na área da Chapecoense, números que comprovam o bom volume de jogo desenvolvido pelo Alvinegro.

No retorno do intervalo, porém, a aptidão do Ceará em construir lances ofensivos diminuiu. Mais cauteloso e também nitidamente desgastado fisicamente, o Vovô passou a alternar o controle da posse da bola com a Chapecoense, ideia que gerou alguns perigos, sobretudo pelas diversas bolas alçadas na área — fundamento pelo qual os defensores do Alvinegro tiveram dificuldade em neutralizar.

Em meio a queda de rendimento do Ceará, a Chapecoense ganhou confiança e cresceu no embate. Com bastante espaço pelos lados do campo, o time catarinense inverteu o cenário que sofreu no primeiro tempo e passou a pressionar o Alvinegro. Nos momentos em que o Vovô teve a oportunidade de contra-atacar, o Vovô pecou pelo excesso de erros nas tomadas de decisão.

Na reta final do confronto, uma cena preocupante. Kaio, meio-campista da Chape, chocou com Willian Maranhão e caiu desacordado, causando apreensão geral. Diante da gravidade, uma ambulância entrou para atender e levar o atleta a um hospital próximo ao estádio. O jogador retomou a consciência ainda em campo.

A paralisação acabou freando o ímpeto da Chape na reta final do duelo, que ainda tentou pressionar o Vovô, mas sem resultado. No fim do acréscimo de 15 minutos, Vitor Gabriel ainda ampliou o placar, em chute de fora da área que contou com desvio de um jogador do Verdão. Na comemoração, o centroavante tirou a camisa e extravasou.

Apesar da pressão no segundo tempo, prevaleceu a entrega do Ceará e também a boa atuação do goleiro Richard, responsável por defesas importantes — apagando assim a má impressão deixada pelas falhas na derrota para o Novorizontino.