Bauermann é suspenso por 12 jogos em julgamento no STJD em caso de manipulação

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em sua 4ª Comissão Disciplinar, realizou nesta quinta-feira o julgamento de oito jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima II, realizada por promotores do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que desmascarou um grande esquema de manipulação de jogos através de apostas esportivas.

Jogador com mais visibilidade deste grupo, o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, foi punido com uma suspensão de 12 jogos. Após realizar seu depoimento sob sigilo, Adriane Hassen, auditora-relatora do caso, desqualificou a denúncia da Procuradoria em relação ao jogador e o enquadrou apenas no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código".

Bauermann foi o único dos jogadores que compareceram ao STJD, no Rio de Janeiro, a ficar até o final do julgamento. Acompanhado da esposa, ele chorou ao ouvir o voto da relatora. Mesmo com a pena mais curta da que era esperada, o zagueiro continua afastado dos treinamentos do Santos enquanto aguarda o andamento do caso na Justiça Comum.

Outras punições



Os outros sete jogadores julgados nesta quinta-feira tiveram destinos diferentes. Matheus Gomes, atualmente sem clube, e Gabriel Tota, do Ypiranga-RS, foram os atletas banidos pelo STJD, além de terem que pagar uma multa. Tota defendia o Juventude em 2022, quando participou do esquema de apostas.

A maior punição foi para Paulo Miranda, sem clube atualmente e que também jogava pelo Juventude no ano passado: 1.000 dias e R$ 70 mil de multa. O único absolvido foi o lateral direito Igor Cariús, do Sport.

Confira a punição dada pelo STJD a cada um dos jogadores julgados: