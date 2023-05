STJD bane do futebol atleta denunciado na Operação Penalidade Máxima

Ex-jogadores do Vila Nova, Romário e Gabriel Domingos foram julgados em primeira instância na justiça desportiva nesta segunda-feira, 29

Os auditores da 1ª comissão disciplinar do STJD decidiram banir (eliminar) do futebol o atleta Marcus Vinícius, conhecido como Romário, por participação em esquema de manipulação, em 2022, quando defendia o Vila Nova-GO.

O jogador foi apenado com base no artigo 242 do CBJD, que condena quem dá ou promete vantagem indevida a entidades esportivas, dirigentes, técnicos, atletas ou a qualquer pessoa. Ele também foi condenado a pagar multa de R$ 25 mil.

Companheiro de clube de Romério no Vila, o atleta Gabriel Domingos foi suspenso por 720 dias (pena máxima do artigo) por atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende e também terá que pagar multa de R$ 15 mil.

Os dois foram julgados por terem sido denunciados na primeira fase da Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo ministério Público de Goiás (MP-GO). Romário acordou com o aliciador Bruno Lopez, para cometer uma penalidade na partida entre Vila Nova e Sport-PE pela última rodada da Série B de 2022, mas soube que não iria jogar e tentou cooptar Gabriel Domingos para executar o pênalti.

Domingo concordou, mas não fez — ficou no banco de reservas. Os dois, no entanto, receberam adiantamentos, via conta bancária de Gabriel, o que já caracterizou crime, na avaliação dos auditores.

Romário, de 21 anos, e Gabriel Domingos, de 22 anos, podem recorrer da decisão ao Pleno do STJD. A sessão da 1ª comissão, que aplicou as penas, foi realizada nesta segunda-feira, 29, na sede do órgão, no Rio de Janeiro.

Novo julgamento

O julgamento dos oito atletas denunciados na Operação Penalidade Máxima II, que estão suspensos de maneira preventiva pelo STJD, será realizado na quinta-feira, 1º de junho, pela 4ª comissão disciplinar. Dentre os artigos mencionados na pauta está o 242, que pode levar ao banimento do futebol.

Apenas os atletas Gabriel Tota (meia do Ypiranga-RS, que atuava no Juventude) e Matheus Philippe, goleiro sem clube atualmente, no entanto, podem ser eliminados. Os demais podem pegar até 720 dias de suspensão e multa pecuniária.