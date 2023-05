Em acordo com MP, Nino Paraíba pagará R$ 160 mil por participação em esquema de apostas

Ex-Ceará, o lateral Nino Paraíba fez um acordo com o Ministério Público de Goiás (MP-GO), responsável atualmente pela Operação Penalidade Máxima. O jogador havia sido citado em conversas com grupos de apostadores e aliciadores investigados, o que gerou inclusive sua saída do América-MG.

Em delação, de acordo com o Jornal O Globo, o atleta admitiu ter recebido valores em dinheiro para tomar cartões amarelos em três jogos: Flamengo x Ceará (25ª rodada), Ceará x São Paulo (26ª rodada) e Ceará x Cuiabá (32ª rodada). O Esportes O POVO já havia noticiado que Nino Paraíba havia feito um acordo com o Ceará e liberado o clube de valores pendentes de pagamento acerca de sua rescisão contratual.



Com o MP-GO, o ex-jogador alvinegro acordou o pagamento de R$ 160 mil. O valor será destinado ao Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social do Município de Goiânia.

Quatro atletas do Ceará na Operação Penalidade Máxima

O deputado Danilo Forte (União Brasil) foi entrevistado na manhã desta sexta-feira, 26, pelo programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, para falar sobre os casos de jogadores envolvidos em esquemas de apostas. Segundo ele, que é membro da CPI das apostas, além do lateral Nino Paraíba e do volante Richard Coelho, outros dois atletas que estavam no Ceará em 2022 estão sendo investigados sob sigilo de justiça, para que as apurações sejam feitas devidamente. (Com Esaú Souza/Especial para O POVO)