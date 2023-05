Presidente do Ceará revela ligação de Nino após esquema de apostas: "Me pediu desculpas"

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou ter recebido uma ligação de Nino Paraíba, atleta do Alvinegro em 2022, após investigação do Ministério Público (MP) apontar a participação do lateral-direito no esquema de apostas.

"O Nino me ligou, pediu desculpas. Não seria eu que iria julgá-lo. Eu disse pra ele que fiquei muito triste. Se fosse fazer uma lista do elenco do ano passado, ele seria um dos que jamais iria imaginar que fizesse. Mas infelizmente aconteceu. Espero que a Justiça cumpra o seu papel", comentou o dirigente ao Esportes O POVO.

João Paulo contou que soube da participação de Nino Paraíba e Richard, dois jogadores que defenderam o Ceará na temporada de 2022, no esquema de apostas através da imprensa.

"Na verdade, a gente tomou conhecimento pela imprensa. No início do ano, eu tive uma reunião com o presidente do Vila Nova, Hugo Bravo (responsável por denunciar o esquema). Na época, perguntei para ele se tinha jogador do Ceará. Ele falou que estava sendo investigado, mas que depois me dizia. Tomei conhecimento de dois atletas (Nino e Richard). Fiquei muito triste, principalmente pelo Nino que sempre se mostrou um cara de Deus, de família, comprometido com o clube", afirmou.

"Infelizmente, têm profissionais que se vendem sem muita necessidade, porque são muito bem pagos. A gente fica triste, espero que realmente sirva para os demais atletas como exemplo. O futebol não pode perder a graça. O futebol para o país. São poucos países que param para assistir jogo de futebol", completou.

O atual presidente do clube, que em 2022 exercia o cargo de diretor financeiro, lembra que foi feito um grande esforço para manter os pagamentos em dia na temporada.

"É uma falta de respeito para pessoas que fazem com seriedade um trabalho de gestão no clube. Ano passado fizemos muitos esforços para colocar a casa em ordem, todos os compromissos em dia. Depois a gente fica sabe que jogador fica se vendendo por resultado, por cartão, é muito preocupante. Espero que essa investigação iniba quem pensa em fazer isso", desabafou.

Conversa com elenco de 2023 e cartilha

Após o esquema de apostas no futebol brasileiro se tornar público, a diretoria realizou uma reunião com o elenco e entregou uma cartilha feita pelo Departamento Jurídico do clube.

"Tivemos uma conversa com o elenco, pedimos ao Jurídico para fazer uma cartilha. A gente conversou de forma breve para explicar. Não sabemos como ser a punição, mas deve acontecer até para moralizar. Tem que existir punição, atletas ficarem um ano, dois anos parados por conta disso. Jogador tem que pensar bem para acabar aceitando uma situação dessa", disse João Paulo.

