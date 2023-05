Jogadores do Ceará invadem coletiva e brincam com VG e Nicolas: "Quero abraço"

No final da coletiva simultânea dos dois atacantes, realizada na manhã desta terça-feira, 30, outros atletas invadiram a sala de imprensa para brincar com os companheiros

Os centroavantes Vitor Gabriel e Nicolas, do Ceará, participaram de coletiva de imprensa simultânea na manhã desta terça-feira, 30, no Centro de Treinamento de Porangabuçu. Os atletas aproveitaram o momento para encerrar qualquer rumor de um possível desentendimento entre os dois.

Na parte final da coletiva, outros jogadores do Alvinegro de Porangabuçu "invadiram" a sala de imprensa do Vovô e aproveitaram o momento para tirar onda com a dupla. O também atacante Luvannor, em tom de brincadeira, perguntou para os dois o que eles “já discutiram hoje” e “qual foi a lição”.

Erick, Caíque Gonçalves e David Ricardo também brincaram com os companheiros. O trio pediu para os dois atacantes se abraçarem e depois comemoraram o gesto de VG e Nicolas.

Veja o momento da brincadeira