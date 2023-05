Ceará anuncia o desligamento do goleiro paraguaio Aguilar

O Ceará anunciou na tarde desta segunda-feira, 29, o desligamento do goleiro paraguaio Alfredo Aguilar. Em comunicado, o clube informou que "a decisão foi tomada em comum acordo" com o atleta.

Aguilar chegou ao Ceará a pedido de Gustavo Morínigo, com quem o arqueiro já havia trabalhado anteriormente. Anunciado em janeiro deste ano no clube, o defensor teve poucas oportunidade no clube e só atuou em cinco partidas com a camisa alvinegra, enquanto esteve no banco de reservas em outros 20 jogos.

Agora, o Ceará possui quatro goleiros no elenco profissional. São eles: Richard, Bruno Ferreira, Cristian e André Luiz.

