Nicolas diz que pode jogar junto com Vitor Gabriel no Ceará: "Não vejo problema"

O atacante Nicolas, do Ceará, comentou a respeito de seu momento no Vovô em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, realizada na última terça-feira, 23. Questionado sobre a possibilidade de jogar junto com Vitor Gabriel, outro centroavante do elenco, o atleta destacou que depende da decisão do treinador Eduardo Barroca.

O jogador afirmou que teve experiência parecida na temporada passada pelo Goiás-GO, quando atuou junto com o centroavante Pedro Raul, hoje no Vasco-RJ. “Eu não vejo problema algum. O Vitor é um excelente profissional, vinha fazendo seu trabalho, muito bem feito também. Acho que quem ganha com tudo isso é o Ceará”, disse.

Nicolas ressaltou que tudo deve ser treinado, mas estará preparado caso Eduardo Barroca opte por escalar a dupla. “Se o professor optar por jogar com dois centroavantes, eu tenho certeza de que a gente, como atleta, como profissional, daria o nosso melhor”.

Em relação à disputa com Vitor Gabriel, o camisa 9 comentou que é algo saudável e é importante que seja assim para beneficiar o clube. “O Ceará fica muito bem servido. Não só comigo e com o Vitor Gabriel, temos o Álvaro também, temos outros atletas que podem fazer a função. Então, quem ganha é o Ceará e é isso o que importa”, completou.

Nas últimas duas partidas, Nicolas foi titular no Alvinegro e anotou dois gols. Até o momento, o atacante soma 356 minutos em campo e seis duelos disputados pelo Vovô na Série B.

Nicolas explica comemoração e declara apoio a Vini Jr

Entre outras perguntas, Nicolas explicou sua comemoração de “flechada” ao marcar gols. Segundo ele, a celebração teve início quando atuava pelo Paysandu-PA em 2019. A inspiração foi o atacante Róbson, ídolo da equipe que comemorava desse jeito em protesto contra a xenofobia e o preconceito à região Norte.

Após um episódio de xenofobia contra atletas do rival Remo-PA, em outro estado, Nicolas marcou gol em partida do Paysandu e replicou o gesto da flechada. “Achei que nesse tipo de situação, mais pessoas precisam se pronunciar, se posicionar. Naquele momento eu me posicionei, me identifiquei com a comemoração e desde então tenho feito ela”, falou.

O jogador também declarou apoio ao atacante Vinícius Júnior, vítima de racismo em duelo do Real Madrid válido pelo Campeonato Espanhol. “Se tiver gol no próximo jogo, acho que é um momento oportuno para nos posicionarmos. Acho que quanto mais pessoas se posicionarem em relação a esse fato que aconteceu com o Vinícius Júnior, mais ‘Ibope’ vamos dar”, relatou.