Próximo adversário do Ceará, Chapecoense demite técnico Argel Fuchs

A Chapecoense demitiu Argel Fuchs antes de enfrentar o Ceará, pela Série B. O treinador foi demitido da equipe nesta segunda-feira, 29, após derrota para o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, na Arena Condá, pela nona rodada da Segundona.

Sem treinador efetivo, o time catarinense entra em campo nesta sexta-feira, 2, diante do Vovô, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da competição.

A saída foi anunciada pelo executivo de futebol do clube Alarcon Pacheco e pelo vice-presidente Paulo Pagliari em pronunciamento logo após o duelo. Conforme o pronunciamento dos profissionais, a saída de Argel e seus auxiliares se deu "em comum acordo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado obtido nesta segunda deixou o Verdão do Oeste em 16° lugar, com nove pontos, um a menos que o Avaí, primeiro time na zona de rebaixamento. Pela Série B, a Chape tem duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

O revés para a Bolívia Querida deu continuidade ao "jejum" do Verdão, que chegou a seu terceiro jogo sem vencer. A última vitória foi a goleada por 4 a 1 diante do Avaí. Depois disso, a Chape amargou duas derrotas e um empate.

Argel chegou à Chapecoense em março deste ano e comandou o time em dez jogos. Ao todo, foram duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Ele comandou a equipe no segundo jogo das quartas de final do Campeonato Catarinense e neste início de Série B.

Preparação do Ceará

O Ceará é o 10º colocado na classificação da competição nacional, com 13 pontos ganhos. O elenco do Vozão se reapresenta na manhã desta terça-feira, 30, no CT de Porangabuçu, para a primeira atividade da semana de preparação para o duelo contra a Chape. Antes do confronto, o time comandado por Eduardo Barroca fará três treinos.



Com Gazeta Esportiva