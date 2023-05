Ceará se reapresenta e inicia preparação para jogo contra a Chapecoense

Depois do dia de folga, o elenco do Alvinegro se reapresentou na manhã desta terça-feira, 30, no CT de Porangabuçu e iniciou a preparação para o próximo jogo na Série B

Depois de ser derrotado por 3 a 0 em casa pelo Novorizontino-SP, no último domingo, 28, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebeu um dia de folga e se reapresentou na manhã desta terça-feira, 30, no Centro de Treinamento de Porangabuçu. As atividades no campo, comandadas por Eduardo Barroca e auxiliares, iniciaram às 9 horas.

Dessa forma, o clube deu início a preparação visando o próximo compromisso dentro da competição nacional, que será contra a Chapecoense. O duelo acontecerá na próxima sexta-feira, 2 de junho, às 19 horas, na Arena Castelão. Neste jogo, o público será restrito a mulheres, crianças de até 12 anos e Pessoas com Deficiência (PcD).

Sobre o assunto Próximo adversário do Ceará, Chapecoense demite técnico Argel Fuchs

Ceará empresta Léo Rafael ao América-RN

Ceará anuncia o desligamento do goleiro paraguaio Aguilar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O comandante Eduardo Barroca iniciou o treinamento dividindo o elenco em dois grupos. Em uma parte do campo, a comissão técnica fez trabalhos voltados ao lado ofensivo da equipe, enquanto do outro lado as atividades foram para aperfeiçoar o sistema defensivo.

O grupo ofensivo contou com a presença de oito atletas: Pedrinho, Hygor Cléber, Luvannor, Vitor Gabriel, Guilherme Castilho, Erick Pulga, Pedro Lucas e Janderson. Estes jogadores fizeram um treino de finalização, que foi comandado por Eduardo Barroca.

Do outro lado do campo, o grupo era composto por nove jogadores: João Victor (base), Jonathan (base) - novidade no treinamento -, Zé Ricardo, Arthur Rezende, Warley, David (base), Léo Santos, David Ricardo e Caíque (base). Inicialmente, os defensores treinaram bolas aéreas defensivas. Posteriormente, os volantes realizaram finalizações com a construção das jogadas sendo iniciadas com os zagueiros. Esta parte foi supervisionada pelos auxiliares.

Enquanto os dois grupos treinavam, o meia Chay e o volante Willian Maranhão corriam ao redor do campo de Porangabuçu.

Na segunda parte do treinamento, Eduardo Barroca reuniu o elenco da reapresentação no centro do gramado e conversou. Após o bate-papo, o treinador dividiu dois times - com e sem colete - para o treinamento em campo reduzido. Neste momento, eles simularam a fase ofensiva com a possibilidade de sofrer contra-ataques.

O time com colete foi composto por Jonathan, Guilherme Castilho, Pedro Lucas, Pedrinho, Janderson, Erick Pulga, Luvannor e Vitor Gabriel. Já o sem colete contou com Warley, Léo Santos, David Ricardo, Zé Ricardo, Arthur Rezende, David, João Victor e Hygor Cléber.

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na partida diante do Novorizontino não participaram do treinamento em campo desta terça-feira, 30. Além deles, o atacante Álvaro também ficou de fora, por motivo ainda desconhecido.

Willian Formiga, Michel Macedo, Tiago Pagnussat e Luiz Otávio foram ausência devido a lesões. Este último realizou exames nesta segunda-feira, 29, para saber mais sobre a contusão sofrida diante da equipe paulista.



Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.