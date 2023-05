Ceará inicia check-in e troca de ingressos para jogo contra Chapecoense

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 2, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão. Dia também é marcado pelo aniversário de 109 anos do clube

O Ceará iniciou nesta terça-feira, 30, o check-in e a troca de ingressos para o duelo diante da Chapecoense, pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 2, dia também marcado pelo aniversário de 109 anos do clube, às 19 horas. A partida ocorre na Arena Castelão e só poderá receber a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Sócias-torcedoras do clube poderão fazer check-in de acordo com o plano assinado. O 'Vovô de Ouro' dá acesso aos setores Premium e Inferior, enquanto os planos 'Mais Querido' e 'Campeão da Popularidade' liberam check-in para os setores Inferior Central e Norte.

Para as torcedoras que desejam adquirir ingressos, os bilhetes podem ser trocados por itens de higiene pessoa para idosos nas lojas Vozão. Os produtos que podem ser trocados por bilhetes para a partida são: cremes e loções para pele, sabonete líquido, shampoos e condicionadores, escova e creme denta, talco, lenços umedecidos, pomadas e fraldas geriátricas.

Ingresso para crianças

O Ceará informou ainda que sócios "Netinhos do Vovô" também podem ter o acesso liberado por meio do check-in.

Confira pontos de trocas: