Torcida do Ceará registra maior público com presença exclusiva de mulheres, crianças e PCDs em 2023

O Ceará quebrou o recorde de presença de público restrito apenas para mulheres, crianças de até 12 anos e Pessoas com Deficiência (PCDs) no Brasil, que pertencia ao Athletico-PR. A marca foi atingida na tarde deste domingo, 28, na derrota por 3 a 0 para o Novorizontino, na Arena Castelão, pela Série B.

Ao todo 37.545 pessoas tomaram boa parte das arquibancadas do Gigante da Boa Vista e fizeram uma bonita festa para o Vovô no jogo válido pela nona rodada da segunda divisão. Este número superou o público de 37.197 torcedores do jogo Athletico-PR 3 x 1 Foz do Iguaçu, pelo Campeonato Paranaense, que também teve acesso restrito.

Públicos das partidas com presença de crianças, mulheres e PCDs no Brasil

Ceará x Novorizontino - 37.545 torcedores (Série B)

Athletico-PR 3 x 1 Foz do Iguaçu - 37.197 torcedores (Paranaense)

Athletico-PR 1 x 0 Maringá - 32.031 torcedores (Paranaense)

Sport 4 x 1 ABC-RN - 18.358 torcedores

Sport 3 x 0 Botafogo-SP - 18.233 torcedores (Série B)

Coritiba 1 x 0 Aruko - 8.871 torcedores (Paranaense)

Em outubro de 2022, torcedores do Ceará invadiram o gramado durante o jogo contra o Cuiabá, pela 32ª rodada da Série A. Por isso, o clube foi punido com oito partidas de portões fechados. Porém, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) converteu parte da pena e determinou que nos três últimos jogos da penalidade o clube contasse com a presença apenas de mulheres, crianças até 12 anos e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Portanto, o Vovô ainda contará com a presença parcial da torcida nos próximos dois jogos em casa, que serão contra Chapecoense-SC e CRB-AL, pela 10ª e 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.