Recuperado de lesão, Zé Ricardo treina com elenco e está liberado para estrear no Ceará

Após cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo, o volante está liberado pelo departamento médico do clube para estrear. Restam apenas aprimoramentos físicos para enfim ser relacionado e atuar

O volante Zé Ricardo, anunciado como reforço no dia 20 de abril, enfim está próximo de realizar o primeiro jogo com a camisa do Ceará. Após realizar uma cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo, o atleta de 27 anos está totalmente recuperado da lesão e liberado clinicamente para estrear, apurou o Esportes O POVO. Ele, inclusive, já treina em campo com o restante do elenco.

Dessa forma, o jogador já deixou o departamento médico e restam apenas questões relacionadas ao ritmo de jogo e carga de treinos para que volte a ser relacionado e entre em campo. A recuperação de Zé Ricardo durou apenas quatro semanas, superando as expectativas do clube, que esperava a volta do atleta entre seis a oito semanas.

Sobre o assunto Eduardo Barroca irá comandar Ceará com a presença do torcedor pela primeira vez

Ceará confirma mais de 21 mil torcedoras para jogo contra Novorizontino; novo setor é aberto

Título do Nordestão e reação na Série B: Eduardo Barroca completa um mês no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cirurgia de Zé Ricardo

No dia 29 de abril, nove dias após ser oficializado como contratação do Vovô para o restante da temporada de 2023, o volante foi submetido a uma cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo. Desde então, ele estava em período de recuperação junto aos médicos do clube alvinegro.

Zé Ricardo era visto em campo apenas para assistir parte das atividades do elenco, do banco de reservas, em algumas oportunidades. A explicação do clube era de que o atleta passava por um processo de aprimoramento físico. Entretanto, dias depois, o Ceará informou que "já tinha ciência prévia da lesão e o departamento médico optou pelo procedimento visando acelerar a reabilitação do atleta".

O Vovô também afirmou que não teria “custos sobre os vencimentos do atleta” até que ele estivesse “plenamente recuperado e em condições de jogo”.

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.