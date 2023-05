Ceará confirma mais de 21 mil torcedoras para jogo contra Novorizontino; novo setor é aberto

O Ceará anunciou nesta quinta-feira, 25, que mais de 21 mil torcedoras e crianças estão confirmadas para o jogo diante do Novorizontino. A partida ocorre neste domingo, 28, às 15h30min, na Arena Castelão. Com a alta procura pelas entradas, o setor inferior sul está com ingressos esgotados e o clube decidiu abrir a ala superior norte da Arena Castelão.

Para adquirir as entradas, as torcedoras podem comparecer a qualquer loja Vozão com um pacote de absorvente ou um item de higiene pessoal, podendo ser sabonete líquido, shampoo, condicionador ou escova de dente + creme dental.Para sócias dos planos Vovô de Ouro, Mais Querido e Campeão da Popularidade, o check-in do embate também já está disponível.

O Ceará jogará as três próximas partidas como mandante com um público de apenas mulheres e crianças por determinação do STJD. O clube cumpre punição após confusão que ocorreu na partida diante do Cuiabá, na Série A de 2022.



