Eduardo Barroca irá comandar Ceará com a presença do torcedor pela primeira vez

Depois de um mês, o Ceará irá reencontrar o torcedor, mesmo que de forma reduzida. Neste domingo, 28, o time recebe o Novorizontino-SP, pela 9ª rodada da Série B, na Arena Castelão, e terá a presença de mulheres, crianças e PcD. Essa será a primeira vez que o técnico Eduardo Barroca presenciará a torcida alvinegra no estádio.

O treinador comandou o Vovô em dois jogos na capital cearense com os portões fechados (contra Vitória e Tombense), devido a punição que o time recebeu pela confusão diante do Cuiabá, ainda na Série A de 2022.

O comandante alvinegro não esconde a ansiedade que vive para ver o Castelão com público: “Eu estou com uma expectativa muito grande de ter esse encontro com a torcida. Desde que cheguei não tive a oportunidade. Ter a torcida é um estímulo a mais para nós para que a gente possa fazer um grande jogo. Um jogo difícil contra uma equipe que vem bem dentro da competição, mas a gente está em um processo de amadurecimento, crescimento, busca de consistência. Espero que a gente faça um grande jogo”, afirmou Barroca

Jogos que o Ceará não teve presença do torcedor