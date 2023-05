Título do Nordestão e reação na Série B: Eduardo Barroca completa um mês no Ceará

Depois de um início difícil na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará vem se recuperando na competição. A vitória diante do Londrina na última quarta-feira, 24, foi a terceira consecutiva do clube no torneio. Este foi o quarto triunfo do Vovô sob o comando de Eduardo Barroca, que completa um mês em Porangabuçu nesta quinta-feira, 25.

Barroca chegou ao Alvinegro com desconfiança por parte do torcedor em razão dos números nos últimos trabalhos. Além do mais, parte da torcida foi contrária à demissão de Gustavo Morínigo, que classificou o clube para as finais do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste e possuía 65,2% de aproveitamento.

Houve, então, a troca de comando. A justificativa da diretoria alvinegra era que o desempenho e o estilo de jogo não vinham agradando. Nesse cenário, o carioca chegou com três missões: ser campeão do Nordeste, implementar um estilo ofensivo e conquistar o acesso à Série A.

Nos pênaltis, a taça do regional foi conquistada. E, aos poucos, o treinador vem executando outra forma de jogar. Jogadores como Jean Carlos e Willian Maranhão, que não vinham tendo muitas oportunidades, viraram titulares e peças importantes, sendo decisivos nas últimas partidas.

Quando assumiu, Barroca encontrou o Ceará na zona de rebaixamento. Agora, o clube já ocupa a 9ª posição do torneio e pode chegar ao G-4 caso vença o Novorizontino, no domingo, 28, às 15h30min, na Arena Castelão.

Jogos de Eduardo Barroca no comando do Ceará:

ABC 1x2 Ceará (Série B)



Sport 1x0 Ceará (Copa do Nordeste)



Ponte Preta 0x0 Ceará (Série B)



Ceará 0x2 Vitória (Série B)



Ceará 2x0 Tombense (Série B)



Criciúma 1x2 Ceará (Série B)



Londrina 1x3 Ceará (Série B)



Ao todo, são sete jogos, quatro vitórias, duas derrotas e apenas um empate, acarretando em um aproveitamento de 61.9%.