Após cirurgia, Zé Ricardo treina com elenco; Ceará avalia condições do jogador

Reforço do Ceará, Zé Ricardo treinou com o restante do elenco do Ceará nesta quarta-feira, 17, na Cidade Vozão, em Itaitinga. Anunciado no dia 20 de abril, o volante passou por cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo, nove dias após chegada ao Vovô.



Conforme apurou o Esportes O POVO, o atleta está em fase inicial de transição e suas condições físicas serão avaliadas pelo clube na próxima semana. A primeira avaliação do Ceará é positiva.



Zé Ricardo iniciou período de recuperação logo após a cirurgia, realizada no dia 29 de abril. Antes do treino desta quarta, o jogador só havia aparecido em campo para assistir parte da atividade do elenco do banco de reservas em algumas oportunidades. A justificativa para a ausência dos treinos era um processo de aprimoramento físico.



Após anúncio da lesão do atleta, o Alvinegro informou que "já tinha ciência prévia da lesão e o departamento médico optou pelo procedimento visando acelerar a reabilitação do atleta". De acordo com o clube na ocasião, até que o jogador "esteja plenamente recuperado e em condições de jogo", o Ceará "não terá custos sobre os vencimentos do atleta". (Com informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN)

Trajetória de Zé Ricardo



Antes de chegar ao Ceará, o atleta de 27 anos só defendeu o América-MG. No clube desde as categorias de base, o volante foi promovido ao elenco profissional em 2018. Em 174 partidas pelo Coelho, foram dois gols e quatro assistências.