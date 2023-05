Ceará enfrenta o Criciúma pela primeira vez desde 2017

Em busca de uma boa sequência na Série B, o Ceará visita o Criciúma-SC neste domingo, 21, às 15h30min, no estádio Heriberto Hülse. Enfrentando a equipe catarinense, que está invicta na competição e é vice-líder com 14 pontos, o Vovô tem um retrospecto recente positivo e, no geral, equilibrado. Será o primeiro jogo entre as equipes desde 2017.

Nos 21 confrontos entre os times, o Ceará venceu em oito oportunidades, enquanto que o Criciúma conquistou sete vitórias. No histórico, também aparecem seis empates. O maior equilíbrio está no total de gols marcados, já que as duas equipes anotaram 28 tentos nos embates.

Atuando como visitante, o Ceará não tem bom retrospecto: são 11 jogos, com duas vitórias, dois empates e sete derrotas. A última vitória na casa do adversário veio em 2016, pela Série B, por 3 a 2. No ano seguinte, novamente pela Segundona, a partida na cidade de Criciúma terminou empatada em 1 a 1. Na ocasião, o Vovô entrou em campo com o acesso à Série A garantido, em razão de outros resultados da rodada.

Nos últimos quatro duelos, o Ceará venceu três e empatou um. Além da vitória já citada, os outros dois triunfos foram em casa, pela segunda divisão: 1 a 0 em 2016 e 3 a 1 em 2017. A última derrota do Alvinegro ocorreu em 2015, quando o Criciúma venceu como mandante por 3 a 0.