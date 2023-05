Ceará tem prejuízo de R$ 147,6 mil após três jogos com portões fechados na Série B

Vovô não recebeu público nos três primeiros jogos pela Série B em cumprimento a uma punição do STJD após confusão que ocorreu nas arquibancadas em 2022 diante do Cuiabá

O Ceará disputou os três primeiros jogos da Série B de 2023 como mandante sem torcida ao cumprir punição do STJD por confusão que ocorreu nas arquibancadas na Série A de 2022, diante do Cuiabá. Sem a presença da torcida, o Vovô teve um prejuízo financeira de R$ 147.615,26, de acordo com as súmulas divulgadas pela CBF.

No primeiro jogo, diante do Guarani-SP, os gastos foram calculados em R$ 52.328,90. Já no segundo embate, as despesas foram finalizadas em R$ 47.005,90. Na vitória da última semana, diante da Tombense, o Alvinegro de Porangabuçu teve R$ 48.280,46 de prejuízo.

O embate foi, no entanto, o último jogo do Vovô sem torcida. As próximas três partidas do time poderão ter público com mulheres e crianças. O primeiro jogo da lista será contra o Novorizontino, pela 9ª rodada, no dia 28 de maio, às 15h30min.

Série B: despesas do Ceará nos três primeiros jogos como mandante

52.328,90 - Ceará x Guarani-SP

47.005,90 - Ceará x Vitória

48.280,46 - Ceará x Tombense