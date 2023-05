Nicolas destaca que Ceará deve "saber estudar" Criciúma por vitória na Série B

O Ceará segue a preparação para o próximo jogo pela Série B, que promete ser difícil e pegado. Isso porque o Vovô irá enfrentar o vice-líder do campeonato, Criciúma, que ainda por cima está invicto na competição com quatro vitórias e dois empates na competição. Em coletiva cedida nesta quarta-feira, 17, o atacante Nicolas destacou que o grupo alvinegro deve "saber estudar" o adversário para conseguir conquistar os pontos desejados fora de casa.

"Muito trabalho e concentração. A gente vai atrás da vitória, mas a equipe do Criciúma é muito boa, competente e a gente tem que saber lidar com isso. Sabemos que terão momentos de pressão e também de domínio nosso na partida. Eu acredito que vai ser assim. É saber estudar bem o adversário, ver o que o professor vai falar para nós. Ele já tem passado algumas coisas e irá nos passar mais, e é se preparar para não sermos surpreendidos", salientou o atleta.

Criciúma e Ceará se enfrentam neste domingo, às 15h30min, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Reapresentado na segunda-feira, após a vitória diante do Tombense, o time comandado por Barroca tem a semana inteira para se preparar para a partida, um ponto que foi comemorado por Nicolas.

"A gente iniciou essa semana na segunda-feira e o jogo é só no domingo, então faz a diferença. É bacana porque você conhece mais, eu preciso conhecer mais do clube, da cidade, dos companheiros, e isso vai ajudar bastante. Acredito que não só a mim, mas a todo o elenco nesse processo de trabalho", celebrou.

Jogo fora de casa

Um dos motivos pelo qual Nicolas prevê um jogo difícil diante do Criciúma é o fato de o Ceará ir jogar fora de casa, diante de um clube que vive um bom momento do campeonato e deve contar com o apoio de sua torcida. Na coletiva, o atleta falou sobre as dificuldades que espera no embate.

"Sempre foi difícil (jogar contra o Criciúma). É uma torcida muito participativa, eles costumam dizer que é o caldeirão deles lá, que tem que ser respeitado. É um clube com muita história, torcedor vai a campo, torce, participa do jogo, mas a gente tá muito bem acostumado com isso. Quem melhor que nós para falar de torcida. Estamos acostumados com isso. Vamos lá forte. Sabemos da importância do resultado".