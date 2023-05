Ponte Preta x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2023 entre Ponte Preta e Ceará será disputado hoje, 7, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ponte Preta e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 07 de maio (07/05), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2023. A partida será disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, Eduardo Barroca não tem grandes problemas com desfalques. Aexceçãoé Willian Formiga, que não viajou com a delegação. O desgaste físico acentuado pela sequência recente de jogos pode ser um fator impactante na escalação do Vovô e não será surpresa caso o treinador mude algumas peças que estiveram em campo na última quarta-feira em Recife.

Por outro lado, a lista de ausências da Ponte Preta deve ser maior. Os meio-campistas Elvis e Ramon Carvalho, os laterais Júnior Tavares e Jean Carlos, e o volante Léo Naldi estão entregues ao departamento médico. O zagueiro Fábio Sanches é tratado como dúvida. (Com Mateus Moura)



Ponte Preta x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2023 - Ponte Preta x Ceará

Ponte Preta

3-5-2: Caique França; Mateus Silva, Thiago Oliveira, Edson; L. Felipe, F. Amaral, Cássio Gabriel, Filipinho e Artur; Pablo Dyego e Eliel. Téc: Felipe Moreira

Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Tiago Pagnussat,Luiz Otávio e Barcelos; Richardson, Maranhão e Jean Carlos; Erick, Vitor Gabriel (Nicolas) e Erick Pulga. Téc: Eduardo Barroca.

Quando será Ponte Preta x Ceará

Hoje, domingo, 07 de maio (07/05), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Ponte Preta x Ceará

Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)