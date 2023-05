Athletico-PR x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 07 de maio (07/05), pela quarta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, Curitiba (PR), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo, no canal de TV a cabo TNT Sports, no serviço de streaming Furacão Play e nos canais de Youtube e Twitch Cazé TV e Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Jorge Sampaoli seguirá sem poder contar com o volante Gerson, que está afastado da equipe devido a uma lesão muscular. Arrascaeta, que retornou aos gramados na quinta-feira entrando no segundo tempo, deverá continuar como opção no banco, assim como Bruno Henrique. Já os zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio voltam a ficar à disposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Athletico-PR, que vem de vitória sobre o Libertad, fora de casa, na quinta-feira, o técnico Paulo Turra não confirma se manterá a formação adotada em Assunção. O time encontrou dificuldades no primeiro tempo e saiu atrás no placar, conseguindo a virada somente na etapa final, quando cresceu de produção após modificações. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta TNT Sports : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Furacão Play : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view Cazé TV : Canal do Youtube



: Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch



Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Flamengo

Athletico-PR

Bento, Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Pedrinhor; Fernandinho, Alex Santana e Vitor Bueno (Thiago Andrade); Terans, Vitor Roque e Rômulo.

Flamengo

Santos, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley (Marinho), Thiago Maia, Artturo Vidal, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro.

Quando será Athletico-PR x Flamengo

Hoje, domingo, 07 de maio (07/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Flamengo

Arena da Baixada, Curitiba (PR)