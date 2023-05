São Paulo x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 07 de maio (07/05), pela quarta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida o técnico Dorival Júnior deve contar com o retorno do atacante Calleri. O argentino está recuperado da dengue e voltou a treinar na última quinta-feira e pode ser novidade na equipe do São Paulo para o duelo com o Inter.

Gabriel Neves, que sofreu uma entorse no tornozelo direito e teve de ser substituído no empate sem gols com o Tolima, pela Sul-Americana, foi reavaliado pelo DM na reapresentação do elenco e não foi constatada qualquer lesão, sendo liberado para treinar normalmente com seus companheiros. Por isso, o uruguaio também deve ser relacionado para a partida deste domingo.

O técnico Mano Menezes conta com alguns desfalques para o duelo com o São Paulo. Jean Dias se recupera de lesão na coxa direita. Já Charles Aránguiz e Gabriel aprimoram a forma física após lesões na panturrilha direita e cirurgia no joelho direito, respectivamente. O segundo, inclusive, viajou ao Catar para realizar a última etapa do tratamento. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x Internacional

São Paulo

Rafael; Raí Ramos, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Pablo Maia, Gabriel Neves e Nestor; Marcos Paulo, Luciano e Calleri.

Internacional

John; Fabrício Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo, De Pena e Alan Patrick; Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano.

Quando será São Paulo x Internacional

Hoje, domingo, 07 de maio (07/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Internacional

Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)