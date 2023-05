Grêmio x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e RB Bragantino se enfrentam hoje, domingo, 07 de maio (07/05), pela quarta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi segue sem poder contar com alguns nomes, como os zagueiros Pedro Geromel, que está se recuperando de cirurgia no joelho, e Walter Kannemann, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Para o setor, portanto, o comandante deve mandar Bruno Alves e Bruno Uvini a campo.

Em contrapartida, o Grêmio pode ter novidades. O lateral esquerdo Reinaldo e o volante Pepê estão recuperados de lesão e devem reforçar a equipe. Além deles, os meias Villasanti e Carballo também realizaram trabalhos no gramado e podem estar à disposição do treinador.

Por sua vez, o Bragantino tem dois desfalques certos - o lateral direito Aderlan e o goleiro Cleiton, no banco, foram expulsos no confronto contra o Cruzeiro e cumprem suspensão. Assim, Andres Hurtado e Lucão, que já vinha sendo o titular, serão os substitutos.

Ademais, o clube possui um departamento médico lotado: Nacho Laquintana (cirurgia no tornozelo esquerdo), Léo Ortiz (cirurgia no joelho), Luan Cândido (cirurgia na tíbia), Lucas Cunha (lesão no joelho) e Raul (cirurgia no joelho). Já Kevin Lomónaco segue afastado enquanto acontecem as investigações sobre supostas manipulações de jogos. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de Tv a cabo

canal de Tv a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x RB Bragantino

Grêmio

Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Bruno Uvini, Diogo Barbosa (Reinaldo); Lucas Silva, Mila (Pepê); Bitello, Cristaldo, Vina; Luiz Suárez.

RB Bragantino

Lucão; Andres Hurtado, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Helinho, Sorriso (Vitinho) e Alerrandro (Eduardo Sasha).

Quando será Grêmio x RB Bragantino

Hoje, domingo, 07 de maio (07/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x RB Bragantino

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)