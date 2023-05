Botafogo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 07 de maio (07/05), pela quarta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para este jogo, o Botafogo não poderá contar com o lateral direito Rafael, que cumpre suspensão por ter sido expulso diante do Flamengo. Assim, Di Plácido permanece na posição. Luís Castro só deverá divulgar a equipe minutos antes do confronto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Galo, o treinador Coudet conta com o retorno do lateral direito Mariano, que cumpriu suspensão diante do Alianza Lima. Mas a tendência é que ele mantenha a base que derrotou os peruanos, o que deixaria o jogador como opção no banco de reservas. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x Atlético-MG

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Atlético-MG

Everson, Bruno Fuchs, Jemerson e Nathan Silva; Cristian Pavón, Rodrigo Battaglia, Igor Gomes, Matías Zaracho e Rubens; Eduardo Vargas e Hulk.

Quando será Botafogo x Atlético-MG

Hoje, domingo, 07 de maio (07/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Atlético-MG

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)