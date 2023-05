Goiás x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Goiás e Palmeiras será disputado hoje, 7, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Goiás e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 07 de maio (07/05), pela quarta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Hailé Pinheiro em Goiânia (GO), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo contra o Esmeraldino, Abel deve seguir com os desfalques de Marcos Rocha (lesão na coxa), Atuesta (lesão no joelho direito) e Bruno Tabata (transição física). Murilo, que deslocou o ombro em Guayaquil, também é baixa certa. Conforme divulgado pelo clube, o zagueiro sofreu uma luxação no ombro direito e passará por cirurgia.

O Goiás, por sua vez, vem embalado para o confronto. Na Argentina, o Esmeraldino derrotou o Gimnasia por 2 a 0 pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, conquistou sua primeira vitória na competição continental e, ainda por cima, assumiu a liderança do Grupo G. (Com Gazeta Esportiva)



Goiás x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Goiás x Palmeiras

Goiás

Tadeu; Maguinho (Apodi), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Ariel Palacios, Dieguinho e Vinicius; Matheus Peixoto.

Palmeiras

Weverton; Mayke (Garcia), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Artur (Endrick), Dudu e Rony (Rafael Navarro).

Quando será Goiás x Palmeiras

Hoje, domingo, 07 de maio (07/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Palmeiras

Estádio Hailé Pinheiro em Goiânia (GO)